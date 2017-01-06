العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير خالد الفيصل يتسلم التقرير السنوي للمرور

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الأمير خالد الفيصل يتسلم التقرير السنوي للمرور
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جدة – البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور.

وتضمن التقرير الذي قدمه مدير إدارة مرور جدة العميد سليمان الزكري، مؤخرًا جهود وإنجازات الإدارة خلال العام الماضي، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها في محافظات المنطقة.

كما اشتمل على برامج إدارة المرور التي نفذها لتفعيل وتعزيز التوعية المرورية، والفعاليات والأنشطة التي أقيمت على هامش أسبوع المرور الخليجي.

وأبان أن نسبة الحوادث في منطقة مكة المكرمة انخفضت بنسبة ٢٥٪‏ عن العام ما قبل الماضي، وذلك – بفضل الله أولاً- ثم بارتفاع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات من ناحية، والدور الميداني لرجال المرور، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في هذا الصدد.

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التصنيف: محليات

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