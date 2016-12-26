الأمير خالد الفيصل يثمن جهود منسوبي تعليم جدة

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

جهود منسوبي الإدارة العامة للتعليم بجدة .

وذلك عقب إطلاع سموه على التقرير الختامي لمؤشرات أداء الإدارة خلال العام الدراسي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ .

جاء ذلك في برقية شكر وجهها سموه لمدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي.

الذي رفع لسموه باسمه وباسم جميع منسوبي الادارة الشكر على دعمه المتواصل.

مؤكداً أن ذلك يعد حافزا لبذل المزيد من العطاء وتجويد العمل التعليمي والتربوي.