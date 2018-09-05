الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟” والذي ستنطلق دورته الثالثة العام المقبل 1440هــ.

وجدد أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع التأكيد على أن ملتقى مكة الثقافي يعتبر تظاهرة هدفها تعزيز القيم الثقافية لدى أفراد المجتمع ممثلين في الأب في منزله والمعلم في مدرسته والخطيب في مسجده والمسؤول في إدارته، مقدما سموه شكره وتقديره لكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح الملتقى في موسميه الأول والثاني ، حاثاً الجميع في ذات الوقت على أهمية تطوير البرامج والأنشطة بما يتوافق وموضوع الملتقى في موسمه الثالث والذي سيلعن عنه قريباً .

من جهته أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن كافة اللجان المعنية بالملتقى بدأت العمل على تطوير برامج الملتقى وفعالياته والبناء على النجاحات التي تحققت في العامين الماضين ووصولاً لتحقيق الأهداف التي يقام من أجلها ، منوها إلى أن الاجتماع ناقش الخطة التطويرية للملتقى المقترح تنفيذها في الدورة الثالثة وكذلك الخطتين التنفيذية والزمنية لملتقى مكة الثقافي لموسم 1440هــ.

وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. الجدير ذكره أن ملتقى مكة الثقافي نجح في عاميه الأول والثاني في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية متميزة أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة والتحسين المستمر للأداء ورفع مستوى جودته.