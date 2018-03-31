محليات

الأمير خالد الفيصل يستقبل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time14 / رجب / 1439 هـ      31 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد الحميدان المكلف حديثا.

وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل الإمارة بمناسبة تكليفه سائلاً الله له التوفيق في الأعمال

والمهام الموكلة إليه تحقيقاً لتطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار المنطقة.

وعبّر الحميدان عن الشكر والعرفان لسمو الأمير خالد الفيصل على كلماته

مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون بعون الله نبراساً له لتقديم أفضل وأجود الخدمات لإنسان ومكان منطقة مكة المكرمة.

abdulslam

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