الأمير خالد الفيصل يكرّم مركز الرد سي مول

جدة ــ البلاد

كرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل، شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة (رد سي مول) لرعايتها مسابقة قافلة ملتقى مكة الثقافي ومشاركتها في برنامج “كيف نكون قدوة”، الذي نظمته الإمارة تحت رعاية سموه الكريم. وقد جاء التكريم تقديرًا لدور مركز الرد سي مول ضمن استراتيجية المنطقة في بناء الانسان والمكان…وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر المالكة لمركز الرد سي مول ورئيس لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الاستاذ محمد إقبال علوي عن فخره بهذا التكريم من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمركز الرد سي مول. وقال:” نعتز بحصول المركز على هذا التكريم الذي يؤكد رسالته الهامة تجاه المجتمع وحرصه الكبير على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تسهم في بناء الانسان بالمنطقة على مختلف الصُعُد. ونحن حريصون على أن نواكب رؤية المملكة 2030 من خلال الفعاليات المجتمعية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، كما أننا نولي المرأة والطفل أهمية خاصة فضلا عن اهتمامنا الكبير بالأسرة بصورة عامة”.

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