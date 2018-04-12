الأمير خالد الفيصل يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ علي العبدلي بمناسبة نيل الفرع جائزة المتميز على مستوى الوزارة لهذا العام.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، الشيخ العبدلي على الإنجاز الذي تحقق والذي يعكس الدور الإيجابي للفرع في خدمة المنطقة.

وخلال اللقاء استعرض أمير منطقة مكة المكرمة إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية، كما اطلع سموه على الخطط والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها مستقبلاً .

من جهته ثمّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة دعم الأمير خالد الفيصل للفرع، مؤكداً أن لتوجيهات سموه ومتابعته الفضل – بعد الله – في تميّز الفرع وحصوله على الجائزة والتي ستكون دافعاً للمزيد من التطوير والتحسين والإتقان.

يشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة حصل على جائزة الوزارة للتميّز على مستوى فروع المملكة، نظير دوره الإيجابي في خدمة المجتمع إلى جانب لتطوير المستمر للأعمال ، وتحسين البنية الأساسية للفرع (برامج حاسوبية، اتصالات إدارية فعّالة، أثاث مبنى) وفقاً لتوجهات الوزارة في هذا الشأن.

وتهدف الجائزة إلى تأصيل المبادئ الإسلامية في الآداب وإتقان العمل، ونشر الوعي بثقافة الإبداع والتميز والجودة والالتزام في الوزارة وفروعها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين موظفي الوزارة ، وتشجيع العمل المتميز وإبراز الجهد الذي تبذله الوزارة في خدمة المساجد والدعوة، وتشجيع المتميزين وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع، والمساهمة في بناء مجتمع التميز والإبداع وتحقيق أعلى معايير الجودة.