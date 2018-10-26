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الأمير خالد الفيصل يواسي أسرة خياط

كتبه adminaccess_time14 / صفر / 1440 هـ      26 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – محمد الحربي

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز تعازيه لذوي الكاتب عبدالله خياط .

وعبر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته.

كما استقبل أبناء الفقيد زهير وطارق وجمال وعمر جموع المعزين في وفاة والدهم.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والاحتساب. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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