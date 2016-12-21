الأمير خالد بن فهد يكرم الزميل محمد قاسم

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جدة – البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر آل سعود الزميل محمد قاسم بمكتب البلاد في المدينة المنورة لفوزه بتصميم شاعر ملتقى رؤية وطن والذي أقيم بمحافظة العلا وسجل سموه كلمته على شعار الملتقى متمنيا التوفيق للزميل.

من جهته عبر الزميل محمد قاسم عن سعادته بهذه المشاركة خاصة أنها تأتي لدعم فئة غالية على قلوبنا وهم أبناء شهداء الواجب مشيرا أن واجب الجميع الوقوف مع جنودنا في الحد الجنوبي وخدمة الوطن الغالي.

وشكر قاسم صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن ناصر آل سعود لدعمه وتشجيعه له ولكافة الفنانين والفنانات التشكيليين الذين شاركوا من داخل المملكة وخارجها كما شكر المشرف العام على الملتقى الفنان الشكيلي الأستاذ فهد الجابر الذي بذل الجهد لانجاح الملتقى.