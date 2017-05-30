الأمير خالد يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة سلطان الخيرية

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جدة – إبراهيم بركات

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس أمناء المؤسسة والذي يعقد بقصر الخالدية بجدة ، يوم السبت 8 رمضان 1438هـ الموافق 3 يونيو2017م لمناقشة تقرير متكامل حول مخرجات برامج المؤسسة خلال العام المنصرم، والخطط والمشروعات المطروحة خلال الفترة القادمة.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام بأن المؤسسة تفخر وتعتز بثقة المجتمع في أدائها، وبما تحظى به برامجها وأنشطتها من متابعة ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيراً الى أن ذلك كان وراء الكثير مما تحقق مؤخراً من نجاح واكب مشروعات وبرامج المؤسسة سواء الداخلية منها أو التي تم تنفيذها على الصعيد الإقليمي أو الاسلامي أو الدولي.

وأكد سموه على أن المؤسسة ماضية في أداء دورها واسهامها التنموي وفق مساراتها الرائدة التي صاغها سلطان الخير – يرحمه الله، وتولى تطويرها وتوسيع دائرة خدماتها مجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

وذكر الامير فيصل أن مجلس الأمناء حريص على ترسيخ رصيد الثقة والمكانة المتميزة التي تحظى بها المؤسسة محلياً وإقليميا وعربياً واسلاميا مشيراً الى أن المؤسسة كان لها الريادة في تبني برامج متفردة وصلت معظم مناطق المملكة وتعاملت مع الإنسان بشكل مباشر كما تعدت حدود الوطن لتصل إلى بقاع العالم المختلفة الأمر الذي جعلها تقود العمل الخيري على مستوى إقليمي وتساهم في تطويره وتنميته ودعم جهوده.