الأمير.. ساهم في بقاء بني قادس بجميل ويتطلع للمجد مع الأهلي

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جدة- البلاد

أنهى النادي الأهلي رسمياً إجراءات ضم العراقي سعد الأمير قادماً من نادي القادسية حتى عام 2018. وتأتي صفقة انتقال الأمير للأهلي؛ من أجل تدعيم خط وسط الفريق الساعي للحفاظ على لقبه، خاصة وأنه يبتعد بـ 3 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

وعلى مدار موسم ونصف قدم الأمير أداء متميزاً مع القادسية؛ حيث قاده الموسم الماضي للبقاء في دوري جميل، بعد موسم صعب، ظل فيه الفريق مهدداً بالهبوط حتى الجولة الأخيرة.

أرقام سعد الأمير مع القادسية منذ انضمامه إليه موسم 2015-2016.

موسم 2015-2016:

– لعب الأمير مع القادسية 25 مباراة الموسم الماضي، جميعها كأساسي، بمعدل مشاركة بلغ 2237 دقيقة.

– سجل الأمير مع القادسية 5 أهداف في شباك نجران، الشباب، نجران، الفتح والخليج، جميعها في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، والتي أمن بها بقاء الفريق في دوري جميل.

– حصل الأمير مع القادسية على 6 بطاقات صفراء الموسم الماضي.

* موسم 2016-2017

– لعب الأمير مع القادسية 13 مباراة، جميعها كأساسي، بمعدل مشاركة بلغ 1130 دقيقة.

– سجل الأمير مع القادسية هذا الموسم هدفين في شباك الوحدة والشباب، كما صنع هدفين في شباك الفيصلي والوحدة.

– حصل الأمير مع القادسية هذا الموسم على بطاقتين صفراوين، وبطاقة حمراء وحيدة.

ويتطلع الأمير لحصد البطولات مع النادي الأهلي ، خاصة أن الفريق أمامه استحقاقات كبيرة قادمة ؛ أهمها بطولة أبطال آسيا، وكأس الملك، ودوري جميل.