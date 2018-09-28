الأمير سعود بن جلوي يشرف حفل إدارة تعليم جدة

جدة- عبد الهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة شرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة حفل إدارة التعليم بمحافظة جدة بالذكرى السنوية الـ 88 لتوحيد المملكة تحت شعار “للمجد والعليا” وذلك بالواجهة البحرية بكورنيش جدة .

وتجول سموه في المعرض المصاحب للحفل والذي يضم خمسة أركان ” ركن إرتقاء , وركن رياض الأطفال , والمرسم الحر , وركن الخيمة الشعبيّة والركن الخاص بالتربيّة الخاصة ” واستمع إلى شرح موجز عن محتوياته .

عقب ذلك استهلت فقرات الحفل بعرض مسرحي قدمه طلاب وطالبات تعليم جدة بعنوان ” ملحمة قصة وطن ” يحكي رحلة البطولات التي بدأها مؤسس المملكة , الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – , لتوحيد المملكة, وجمع الكلمة , وإرساء الأمن ونشر العلم , والتطور الذي شهدته بلادنا في عهد أبنائه الملوك البررة من بعده وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله إضافة إلى فلكور وطني بعنوان “هات يمناك ” .

وأعرب مدير تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن شكره لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة على تشريفه الحفل مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية التي أتت كمشاركة من جميع منسوبي ومنسوبات التعليم عبروا بها عن صادق انتمائهم ومشاعرهم في يوم الوطن الذي يعتز ويفخر به الجميع.

وفي ختام الحفل تسلم سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي هدية تذكارية قدمها المدير العام للتعليم بمحافظة جدة ، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.