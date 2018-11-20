الأمير سعود بن جلوي يشرف لقاء وزارة الحج

جدة – عبد الهادي المالكي

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة أن كل المشاريع والأفكار التي تطرح على المحافظة بخصوص الحج والعمرة تجد اهتماما كبيرا من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة .

وبين سموه خلال تشريفه أمس اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع ١٤٤٠هـ في سنتها الثانية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي الثالث “كيف نكون قدوة؟ والذي نظمته وزارة الحج والعمرة بعنوان “تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة”، أن المحافظة تسعى بأن تقدم هذه المشاريع كوحده متكاملة بهدف تقديم خدمة متميزة للحجاج والمعتمرين القادمين إلى جدة .

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في كلمته :” جدة، بوابة الدخول وأول محطات الوصول في خطوات ضيوف الرحمن تسكن وتستريح عندما تلامس أرضها، خليط من الأصالة والحداثة والثقافات، منجم للثراء المعرفي، غنيّة وفتيّة،

ومثلما كانت جزءًا من رحلة الحاج والمعتمر فإنها مهيأة لأن تكون محطة راسخة في الذاكرة، بدلا أن تكون محطة عبور، نجتمع هنا لنوظف عصارة تجربة وخلاصة فكر، لتكون جدة خالدة في ذاكرة الحاج والمعتمر بتجربة ثرية وذات قيمة عالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.وأضاف إن مجال القدوة في الحج والعمرة الذي استحدثته لجنة الجائزة هذا العام، يعنى بالمبادرات التي يقوم بها الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، سعياً للارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة في كلمته أن الحج والعمرة منظومة كبيرة من الخدمات والتسهيلات والتي لا تقتصر فقط على مدينة مكة المكرمة، بل تمتد لتشمل محافظة جدة، وكل منا بداخله رغبة المشاركة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، وهذه الجائزة انتقال إلى تجربة احترافية وفاعلة في كل ما يخص المبادرات”.

وقدم مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة، المهندس مروان السليماني عرضًا مرئيًّا عن أبرز المبادرات ونتائجها التي انعكست على تجربة الحجاج خلال موسم الحج الماضي 1439هـ كما قدم نائب الأمين العام لشؤون هيئة المدن الاقتصادية عماد محمد هاشم عرضًا مرئيًّا عن الفرص الإثرائية بمحافظة جدة .