الأمير سعود بن جلوي يناقش خطة الإسكان في جدة

جدة – عبدالهادي المالكي

عقد صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة بمكتبه صباح أمس اجتماعاً مع المهندس محمد المديهيم، وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني بحضور الدكتور مصطفى بلجون الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة والمهندس فارس رجب وكيل أمين جدة للتعمير ونضال عالم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة وذلك لمناقشة خطة الإسكان في محافظة جدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض السبل المساهمة في رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة ، والتي تهدف إلى تجنب كافة المشاكل التي قد تواجه الاستفادة من الأراضي السكنية ، فيما وجه سموه خلال الاجتماع. بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أراضي الإسكان بمحافظة جدة

مؤكداعلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يعود بالأثر الإيجابي على الوطن بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة، يتجلى ذلك في إطلاق برنامج الإسكان الذي تشارك به 16 جهة حكومية.