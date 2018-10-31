الأمير سعود بن عبد الله يتفقد مركزي ذهبان وثول

جدة – واس

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، أن الدولة – أيدها الله -، تعمل على رفعة الوطن والمواطن في كل المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .

وقال سموه خلال زيارته مركزي ثول وذهبان ولقائه الأهالي، إلى جانب تفقده عدداً من المشاريع القائمة والمتعثرة أمس إن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، لا يألون جهداً في بذل كل ما من شأنه تلبية مطالب المواطنين في المنطقة، والعمل على إيجاد الحلول للمشروعات المتعثرة، ومتابعة المشروعات التي تحت الإنجاز.

وبين سموه أن زيارته تهدف بشكل رئيسي إلى الاستماع لمطالب أهالي المركزين والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لتلبية تلك الطلبات، مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية هي شريك أساسي في تلبية احتياجات الأهالي من خلال إقامة المشروعات التي تُسهم في تنمية المناطق والمراكز التابعة لها، وتسعي إليه إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.

واستمع سموه خلال اجتماعه بمديري الإدارات الحكومية بمركز ثول، إلى نبذة عن المشروعات الجاري إنشائها وما وصلت إليه مراحل الإنجاز ، كما ناقش العقبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، وبحث سبل إيجاد الحلول السريعة لتلك العقبات.

بعد ذلك قام سموه بجوله تفقدية على عددٍ من مشروعات الإدارات الحكومية بمركز ثول، شملت مركز الإسعاف ، والمركز الصحي الذي تشمل نطاق خدماته مركز ثول والقضيمة ، وتم ربط المركز ضمن مشروع ربط المراكز الصحية بالمستشفيات، ويضم عدد من التخصصات منها: الأمراض المزمنة ، والطفل السليم ، والشيخوخة ، والأسنان ، والعيادات العامة ، بالإضافة إلى أقسام التحصينات والمختبر ، والأشعة والصيدلية ، والتوعية والتثقيف ، والتغذية والصحة المدرسية ، وقسم الاستقبال والمواعيد ، والإحالة والتقارير الطبية ، والطواري ، والنقل والإسعاف والضماد والعلامات الحيوية ، ويستقبل قرابة 87 مراجعاً باليوم.

كما وقف الأمير سموه خلال الزيارة, على مجمع العيادات الطبي ، ومحطة معالجة المياه ، ومشروع شبكة المياه والصرف الصحي الذي تنفذه إدارة خدمات المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة ، ويعمل على إنشاء شبكة صرف صحي بطول 30 كيلو متراً بـ 3 آلاف توصيلة منزلية خلال 18 شهراً ، بنسبة تغطية وصلت إلى 100 ? ، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة مياه الشرب بطول 60 كيلو متراً بـ 2600 توصيلة منزلية ، وإنشاء محطة معالجة صرف صحي بسعة 3 آلاف متر مكعب ، وينتظر الانتهاء من الشبكة ليتم تشغيل المحطة .

وتفقد سمو سموه مشروع كوبري الكورنيش الذي تنفذه وزارة النقل ويعمل على ربط الطريق المؤدي إلى كورنيش ثول مع كوبري وادي خليص، وطريق الحِمى الأمني لجامعة الملك عبدالله بتكلفة بلغت مليونين ونصف تقريباً ، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال الـ 4 أشهر القادمة .

وشملت زيارة سموه كذلك كورنيش ثول والتقي عدد من الصيادين واستمع لمطالبهم ، كمازار سموه المركز الحضاري والذي تبلغ مساحته ” 145000 ” متر مربع ويشتمل على جامع عمر بن الخطاب وملحقاته من (مكتبة وسكن ومغسلة موتى) بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات وسوق تراثي ومجمع مطاعم وملعب كرة قدم وملاهي أطفال .

وتفقد سموه مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بثول والذي ويتكون من 100 وحدة سكنية و مدرسة ابتدائية للبنات وحديقتين وجامع الملك عبدالله .

بعد ذلك قام سموه بزيارة مركز ذهبان حيث التقى سموه بالأهالي واستمع إلى مطالبهم بحضور مديري الدوائر الحكومية حيث ناقش معهم الحلول الكفيلة والسريعة لتنفيذ مطالب الاهالي .

ثم تفقد سموه مشهد ومصلي العيد وحديقة صبا ومركز النشاط الاجتماعي بذهبان .