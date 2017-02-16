الأمير سعود بن نايف : رشدوا استخدام الماء والكهرباء

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الدمام-حمود الزهراني

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خلال لقاء الاثنينية الاسبوعي بديوان الإمارة خمسة موظفين من ” كهرباء الشرقية ” لحصولهم على جائزة أفضل إدارة خدمات مشتركين ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة وحصولها على التقدير اللائق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ،

مبدياً سموه يحفظه الله الفخر للحصول على هذه الجائزة وهذا التميز الذي لا يأتي من فراغ بل بالعكس يأتي بهمم عالية وبجهود مكثفة وبإدارات واعية ونحن بأشد الحاجة لكل قطاع أن يعيد النظر خصوصاً فيما يتعلق بالكهرباء والماء في كيفية حسن استخدامها والطريقة الأمثل لترشيدها سواء إنتاج أو استعمال فالكهرباء أصبحت اليوم لا غنى عنها كانت في يوم من الأيام نوع من أنواع الترف أو الذي يحصل عليها المرفهون، أما اليوم أصبحت من أساسيات الحياة ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون وجودها ولكن كما تعلمون جميعا أن بلادكم تنفق الكثير والكثير في إيجاد المحطات التي تغطي جميع أنحاء المملكة ،

وبحمد الله نستطيع أن نقول أن المنطقة الشرقية لا يكاد أن يكون هناك أي مكان يفتقد لهذه الخدمة إلا فيما ندر أو في بعض المناطق التي يجري العمل على إيصال الخدمة لها وهذا ولله الحمد بجهود أخواننا في شركة كهرباء الشرقية وهذا جهد يشكرون عليه .

مضيفاً سموه ” أما الفرع المتميز ” فرع كهرباء القطيف ” فالأرقام تحدثت عن نفسها ووصول هذه الأرقام إلى قرب 100% والبعض منها كذلك فهذا انجاز استحقوا عليه الجائزة ، ونعول على باقي قطاعات الكهرباء أن تكونوا مثالا يحتذى به فأنتم بما حققتكم أن ليس بالمستحيل على الإنسان السعودي عندما يضع نصب عينيه العمل الجاد والدؤوب أن يصل إلى أفضل النتائج وأعلاها. فالشكر لكم منا جميعا ومن المستفيدين خصوصاً على ما قمتم به وتقومون به دائماً.

الأمير مرحباً بمفتي المنطقة الشرقية الشيخ المري

يسعدني أن أرحب بالشيخ علي المري مفتي المنطقة الشرقية الذي حل محل صديق لنا ومشارك في هذا المجلس الشيخ خلف المطلق الذي انتهت مدة تكليفه وكان خلال الفترة التي كلف بها خير معين لكل من لجأ إليه للفيتا وإن شاء الله أنه نفع الله به الكثير وسينفع في عمله القادم في أي مكان كان من يخدم بما أتاه الله من علم وحسن خلق فله منا الشكر جميعاً ، وإن كان غادرنا جسدا ولكنه يظل معنا وسيعود زائراً مراراً وتكراراً وهذا ما وعدني به.

ورحب سموه بالشيخ علي المري بالمنطقة الشرقية وقال بأن الشيخ المري ” هو ممن لازموا ودرسوا على مشايخ أفاضل علماء ربانيين وأخذت منهم الفتيا وتعلمت منذ صغرك كيف تستمع وكيف تجيب ومتى وعلى ماذا تجيب ، فجعل الله عملك إن شاء الله موفق في كل أمر ونفع بك في هذه المنطقة العزيزة على قلوب الجميع ومرحبا بك وستجد بإذن الله من أخوانك من أصحاب الفضيلة المشايخ أم من مدراء الجهات الحكومية أو ممن تختلط بهم من المواطنين كل الحفاوة والترحيب فمرحبا بك في منطقتنا العزيزة ”

متحدثون رسميون نشطون

كما رحب سموه خلال لقاء الاثنينية الاسبوعي بالمتحدثين باسم شرط مناطق المملكة الذين حضروا للملتقى الأول للمتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية ” ناطق ” وقال سموه ” أحث الجميع وأنا أرى عددا كبيرا من رؤساء الإدارات الحكومية معنا أن يحرصوا على إيجاد إن لم يكن موجودا المتحدث الرسمي الذي يستطيع أن يجيب على تساؤلات الجمهور والمستفيدين والصحافة وعلى الرد على الكثير من الشائعات التي للأسف أصبحت تدور بشكل غير منطقي ولكن عندما يتكلم صاحب الصلاحية ويخبر بما لديه فليس لدينا شيء نخفيه وليس لدينا شيء نريد أن نحجبه عن المواطن والعكس هو الصحيح ، من حق المواطن أن يعلم ويعرف ويسأل ولذلك صدر الأمر السامي الكريم لجميع الوزارات في أيجاد متحدثين رسميين في جميع الإدارات وهنا متحدثون رسميون نشطون وهناك متحدثون أقل نشاطاً ولكننا نأمل أن الجميع يكون متواجدا على الاقل للرد والاستماع خصوصاً عندما يكون الأمر يمس قطاعا مهما وكل قطاعاتنا مهمة ولكننا نلاحظ في كثير من الأحيان أن هناك مقاطع تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تجانب الصواب ولذلك مطلوب وبسرعة الإعلان عن حقيقة الأمر لأن الإشاعة إذا لم يرد عليها أخذت كأمر واقع وهذا لايخدم المصلحة.

من جهته أوضح بين المهندس عبدالحميد النعيم رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بكهرباء الشرقية بأن الشركة وفرت بنية الكترونية متطورة من خلال موقع الشركة الالكتروني ومراكز الاتصال والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي بحيث يستطيع المشترك الحصول على كافة الخدمات من خلال أي قناة من القنوات المختلفة وبالطريقة التي يختارها بدون الحاجة لمراجعة أي من مكاتب الشركة

مضيفاً بأن كهرباء الشرقية تعلم على العديد من المشاريع التقنية التي سترى النور قريباً منها على سبيل المثال التحول للتعامل مع المستفيد المباشر من الخدمة الكهربائية وتنفيذ العدادات والقراءة عن بعد وغيرها الكثير ، كما تعمل الشركة على أنشاء محطات تعمل على الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح وذلك لبناء مستقبل مستدام عبر مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم الاقتصاد الكلي وهو ما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وعدًد المهندس فراس آل سيف أحد الفائزين بالجائزة بعض المعايير التي تميز بها مكتب خدمات كهرباء القطيف وهي نتاج برنامج التحول الاستراتيجي التي تنفذه الإدارة العليا في الشركة السعودية للكهرباء منها تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية العالمية.(نظام ادارة السلامة والصحة المهنية 5 نجوم- وقد حققنا 4 نجوم لعامي 2015 ـ 2016 على التوالي) ، وبناء التحالفات الاستراتيجية مع محافظة القطيف والجهات الخدمية (البلديات، المكاتب الهندسية، الدفاع المدني، المجلس المحلي، وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاع الخاص) ، وتطبيق فكرة الزي الموحد لجميع موظفي المكتب المهندسين والفنيين والإداريين ، وخلق بيئة عمل متميزة وجاذبة بإعادة تأهيل المكتب بما يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية ، بالإضافة إلى افتتاح المركز الطبي بمكتب القطيف والذي يخدم 5000 موظف وعوائلهم ، واشار إلى أن نسبة قراءة العدادات وإصدار الفواتير 100% ، ونسبة تحصيل المديونيات 98% ، ومتوسط معدل إعادة التيار بعد السداد 60 دقيقة. ، كما تم تقليص فترة الكشف على المشتركين إلى يومين عمل فقط.