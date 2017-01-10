الأمير سعود بن نايف : سيرة الرسول الكريم مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية

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الدمام-حمودالزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه في ديوان الإمارة الدكتور سعيد عطية أبو عالي ، وذلك لإهداء سموه نسخة من كتابه (النبي الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم ) .

وقد ثمن سموه مبادرة الكاتب في إصدار كتاب، يعنى بإبراز الجوانب الإنسانية في سيرة خير الخلق -عليه أفضل الصلاة والسلام – منوهاً بأن السيرة العطرة لخير الخلق – صلى الله عليه وسلم – مليئة بالمواقف الإنسانية، واللفتات الإيمانية التي توجب على المسلم أن يتخذ منها مرجعاً شاملاً في تعاملاته .

و أكد سموه أن مبادرة الكاتب جاءت في وقتٍ، تتعرض فيه دعوته – صلى الله عليه وسلم- إلى التشويه من أرباب الفكر المنحرف الذين يجهلون عظيم رحمته، وسمو خلقه وجميل رأفته بالناس؛ مما استدعى بيان إنسانيته – صلى الله عليه وسلم – وبيان مواقفه الإنسانية، مصداقاً لقوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) الآية. متمنياً سموه للكاتب التوفيق والسداد، مثنياً على جهوده المستمرة في مجال التأليف والنشر .

من جانبه قدم الدكتور أبو عالي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على حفاوة الاستقبال، و إشادة سموه بمحتوى الكتاب وأهميته.