الأمير سعود بن نايف ورئيس طاجيكستان يستعرضان العلاقات

تعزيز مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين

دوشنبه- واس

استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان أمس ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك بقصر الأمة في العاصمة دوشنبه.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

وعلى صعيد ذي صلة عقد سمو وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان رمضان رحيم زارده، وذلك في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة دوشنبه.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

حضر الاستقبال وجلسة المباحثات معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبد العزيز بن محمد البادي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.