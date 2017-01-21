الأمير سعود بن نايف يدشن الأربعاء القادم مهرجان ” ويا التمر أحلى 2017 “

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يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

يوم الأربعاء القادم مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويّا التمر أحلى 2017 ).

الذي تنظمه أمانة المحافظة بالتعاون مع غرفة الأحساء بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم خلال لقاء صحفي عقده مساء أمس بمدينة الهفوف بحضور أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان.

ورئيس اللجان التنفيذية بالمهرجان المهندس محمد السماعيل:

أن نسخة المهرجان لهذا العام ستكون بثوب جديد ، وتعد قفزة نوعية في عملية العرض والتسويق.

وتم التوسع في المساحة الاجمالية للمعرض لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من مشاركة تجار وصناع التمور بالأحساء .

وأشار إلى أهمية تعزيز المناخ التسويقي لتمور الأحساء ، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.

لافتاً النظر الى أن مهرجان العام الماضي سجل حضور 250 ألف زائر، وسجلت المبيعات ما يزيد على 35 مليون ريال.

في حين بلغت مبيعات مزارع تمور الأحساء في مهرجان الأحساء للنخيل والتمور ( للتمور وطن 2016 ) لهذا العام 79 مليون ريال.

وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا لعملية الاستهلاك الاقتصادي لمنتوج التمر مما يؤكد تصاعد سلم الأهداف لتسويق تمور الأحساء .

وكشف المهندس الملحم عن تخصيص موقع يفوق 800 متر مربع لفعالية بنوان ( سوق القيصرية ).

التي تضم أكثر من 35 حرفة يدوية وعددا من العروض التراثية .

والتي عملت كامل ديكوراتها محاكية لسوق القيصرية تعزيزا لانضمام الأحساء في شبكة المدن المبدعة العالمية في اليونسكو.

في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية ، كما يعزز المهرجان كافة الفنون الشعبية وألوانها طيلة فعاليات المهرجان .

من جانبه أوضح أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان أن المهرجان يعمل على توسيع النطاق التسويقي للتمور .

وجذب القوة الشرائية على مستوى عالمي بطرق متطورة وتنظيم آليات البيع .

وتشجيع المنتجات الوطنية لتكون ذات جودة عالية على مستوى السوق العالمية.

وتعريف المجتمع المحلي والدولي بأهمية النخيل وثماره وفوائده الصحية.

إضافةً إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي مهم ، وربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الأحساء للتمور .

بدوره أكد رئيس اللجان التنفيذية بالمهرجان المهندس محمد السماعيل :

أن المهرجان الذي يقام بمقر مركز المعارض بالأحساء ويستمر 20 يوما , يضم أكثر من 40 ركنا للمصانع الوطنية المنتجة للتمور الأحسائية .

إضافة إلى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له ، الذي من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور .

كما أنه سيُثري القطاع السياحي بالأحساء ، عبر العديد من الفعاليات من أبرزها:

( سوق القيصرية ، معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية ، مسرح الطفل ، معرض للجهات الحكومية ذات العلاقة ) …

وغيرها من البرامج الأخرى التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل تمور الأحساء .