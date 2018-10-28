الأمير سعود بن نايف يرعى سباق الجري الخيري الــ23

الدمام – حمودالزهراني

ينطلق سباق الجري الخيري الثالث والعشرون يوم السبت 16 ربيع الأول 1440 الموافق 24 نوفمبر 2018 بالواجهة البحرية بمدينة الخبر، تحت شعار ” هيا نقرأ ” ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية

ويشارك في السباق أكثر من 12 ألف متسابق ، من جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى أصحاب الهمم الذين يعتبرون من أولويات السباق ، وسوف يشهد السباق هذا العام مشاركة العنصر النسائي لأول مرة في تاريخ في السباق من خلال سباق مخصص للنساء

ويحظى سباق الجري الخيري باهتمام ودعم كبير من قبل أمير المنطقة الشرقية ، الذي يعتبر من أبرز الداعمين للسباق من خلاله تذليل كافة الصعاب والعوائق التي تواجه اللجنة المنظمة للسباق ، حيث يحرص سموه على تقديم كافة الخدمات من أجل إظهار السباق بالشكل المميز والمثالي

وأصبح سباق الجري الخيري علامة مبارزة في المنطقة الشرقية منذوا انطلاقته الأولى قبل سنوات ، ويحرص الكثير من المهتمين بسباق الجري على المشاركة في كل موسم ، خصوصا وان اللجنة العليا المنظمة للسباق تحرص على إستحداث برامج وفعاليات جديدة في كل موسم

من جهته ، أعلن المتحدث الاعلامي رئيس اللجنة الاعلامية والتسويقية حسين بن علي البلوشي ، ان سباق الجري الخيري السنوي الـ 23 سوف يحظى برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، ويستهدف السباق قرابة 12 ألف متسابق ، وتقرر ان يكون هناك سباق مخصص للنساء لأول مرة في تاريخ السباق سوف يقام في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، وحددت اللجنة رسوم الإشتراك في السباق بـ 50 ريالا

وأوضح البلوشي ان شعار سباق الجري 23 تحت عنوان ” هيا نقرأ ” ، وسوف تكون هناك عدة شراكات تعليمية؛ من أجل نشر ثقافة القراءة بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة الشرقية تشمل توقيع عدة اتفاقيات مع إدارة تعليم الشرقية ، ومكتب تعليم الخبر ، ومكتب تعليم الظهران، بالإضافة إلى الشراكة مع مدارس السلام الأهلية.

وأضاف البلوشي : كون المكتبات تعتبر رافدا علميا ستساهم اللجنة بالتبرع بإنشاء عدد ستة مكتبات شاملة كافة المحتويات والتجهيزات بمدارس الدمام والقطيف والجبيل وبقيق يتم إختيار تلك المدارس بالتنسيق مع تعليم الشرقية ، وفق المواصفات المتبعة ضمان جودة الأداء والعمل والمحتوى والنتيجة

وقال البلوشي ان اللجنة المنظمة للسباق سوف تنظم برنامج دعوة للقراءة أثناء فترة تسجيل المشاركين في السباق للجنسين ، من خلال عربة المكتبة المتنقلة ، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامه لمدة عشرة أيام من يوم 14 نوفمبر 2018 ، بالإضافة إلى خيمة خصصة للقراءة وما تحتويه بمشاركة تعليم الشرقية ومسرح الطفل ، كما تمت الموافقة على إقامة فعالية متنوعة في مجمع الظهران لمدة ثلاثة أيام لنشر ثقافة القراءة.

وبين البلوشي، أن هناك فعاليات سوف تنظم من قبل الهيئة الملكية بالجبيل، لدعم برنامج ” هيا نقرأ” ، علماً ان فعاليات القراءة سوف تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر بالواجهه البحرية بمنتزه الأمير فيصل بن فهد بالخبر.