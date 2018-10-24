الأمير سعود بن نايف يستقبل العداء عويضة بالحارث

الدمام-حمودالزهراني

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإنجازات الرياضية التي يحققها شباب المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص في مختلف الألعاب الرياضية، رافعين من خلالها رأية المملكة خفاقة في مختلف المحافل العالمية، مؤكدا سموه بأن دعم وتشجيع الشباب يأتي ضمن اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس الأربعاء للعداء السعودي عويضة علي بالحارث من سكان محافظه رأس تنورة الذي يعد أول عداء في تاريخ المملكة، يحقق المركز الأول في المسافات القصيرة و المتوسطة والطويلة في نفس العام.

وبارك سموه للعداء بالحارث الإنجازات التي حققها، ومطالبا بالاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية والحرص على التقيد بالأخلاق والقيم الفاضلة أثناء المشاركات المحلية والدولية التي تعكس أخلاق المسلم الذي يفتخر بدينة.

من جهته قدم العداء بالحارث شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأبنائه الرياضيين وتشجيعهم، مبينا بأن توجيهات سموه سيتم العمل عليها، بإذن الله تعالى، لتحقيق المزيد من الإنجازات.

الجدير بالذكر أن العداء بالحارث حقق بطوله سباق شهداء الواجب ثلاث مرات متتالية ، وبطولة المملكة للجامعات، وبطولة المانيا الدولية وبطولة أمريكا وبطولة فرنسا، وشارك في بطوله العالم الجامعية بالصين وبطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية في بولندا.