الأمير سعود بن نايف يعزي أسرة الملحم

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الدمام-حمودالزهراني

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، واجب العزاء والمواساة لأسرة الملحم بالدمام، في وفاة عبدالله بن خليفة الملحم.

وكان في استقباله بمقر العزاء أبناء الفقيد ” طارق بن عبدالله الملحم مدير عام الزراعة بالمنطقة الشرقية ، ومشاري بن عبدالله الملحم مدير شرطة محافظة الأحساء سابقاً ، ومحمد ” ، وأخوة الفقيد ” خالد بن خليفة الملحم مدير الشؤون الحكومية في شركة أرامكو السعودية وأحمد ، وعبدالرحمن ، وجابر الملحم ”

وأعرب الأمير سعود بن نايف، عن أحر التعازي وأبلغ المواساة لأبناء الفقيد وأحفاده وأسرة الملحم في وفاة فقيدهم، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهتهم، قدَّم أبناء الفقيد وأسرة الملحم، شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على مواساته وتعازيه.