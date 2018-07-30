الأمير سعود بن نايف يقلد البريك رتبة لواء

الدمام-حمود الزهراني

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة امس اللواء عبدالعزيز مبارك البريك قائد القوة الثالثة للقوات الخاصة بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء البريك ومتمنياً له التوفيق .

وعبر اللواء البريك عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .