الأمير سعود بن نايف يكرم الجيل الذهبي للكرة السعودية

الدمام-حمودالزهراني

تنطلق جائزة عطاء ووفاء في دورتها الثالثة هذا العام لتكريم رواد الرياضة من جيل الثمانينات يوم الإثنين المقبل ، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وتحدث رئيس مجلس أمناء الجائزة عبدالعزيز التركي لهذه المناسبة،

مؤكداً على أن تبني سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه الجائزة الوطنية منذ نشأتها كان مشجعا ومحفزا لانطلاقها واستمرارها وتوسيعها لتشمل جميع المجالات والاختصاصات الرياضية المتنوعه ،

وقدم التركي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على دعمه غير المستغرب لهذه الجائزة ودعمه لرياضة ورياضي المنطقة الشرقية، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ومتابعته المستمرة لإنجاح هذه الجائزة والتى هدفها الرئيس تكريم من خدموا رياضة الوطن، والمنطقة الشرقية يذكر إلى إن هذه الجائزة قد دشنت قبل عامين حيث تم تكريم رواد الرياضة من جيل الستينات وماقبلها،

وفي العام الماضي تم تكريم الرواد من جميل السبعينات، وفي هذا العام سيتم تكريم جيل الثمانينات، في احتفال أصبح بمثابة عرس رياضي تزدان بها المنطقة الشرقية كل عام، وكانت فكرة جائزة (عطاء ووفاء) انطلقت من المنطقة الشرقية، بمبادرة نخبة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية في المنطقة، وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما يرعى هذه الجائزة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الذي أيد الفكرة منذ بداياتها، وتعهد برعايتها.