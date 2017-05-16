الأمير سعود بن نايف يكرم شركة سعد عثمان

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الدمام- حمود الزهراني

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية شركة سعد عثمان لمنتوجات الفيبرجلاس وذلك كراعٍ في احتفال جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية في الاحتفال الذي اقيم في فندق شيراتون الدمام برعاية سموه وقد تسلم التكريم الاستاذ عثمان سعد عثمان الزهراني من يد سموه الكريم وكانت شركة سعد عثمان كداعم لحفل تحفيظ القرآن الكريم…

وتعتبر شركة سعد عثمان من الشركات الرائدة على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة ودول الخليج والدول العربية في هذا المجال. ولاشك ان هذا التكريم من سموه الكريم سيكون لهم الدافع القوي لتحقيق المزيد من التألق في الانتاج والانجازات وقد عبر الاستاذ عثمان سعد عثمان الزهراني المدير التنفيذي للشركة عن سعادته بهذا التكريم الذي يضاف لانجازات الشركة مقدماً شكره وتقديره للامير سعود بن نايف على ما يقدمه من اهتمام ودعم لجميع المناسبات.