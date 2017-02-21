الأمير سلطان بن سلمان يزور أركان جمعية طيبة النسائية

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المدينة المنورة – جازي الشريف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أُقيم السبت الماضي حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية،

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.

و قد بدأ سموه الكريم بجولة في المعرض المصاحب للحفل الذي يضم عدد ٤ اركان خاصة بجمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية ، تحتوي على منتجات تمت صناعتها بأيدي مستفيدات الجمعية و هي كالتالي ( سبح – ديكوباج – منسوجات مدينيه – صابون يدوي) . اعرب سموه عن مدى اعجابه بالمنتجات و طريقة صناعتها .

اثناء ذلك تعرّف سموه على احدى مستفيدات برنامج واحة طيبة للتخاطب (فتيات الإعاقة السمعية ) التي قامت بمحاولة لشرح احدى اعمالها المعروضة التي نالت على اعجاب سموه الكريم .

وبهذه المناسبة ثمنت رئيسة مجلس ادارة جمعية طيبة الأستاذة منى بنت منصور الشريف رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لهذا الحفل ودعمه من خلال تعزير الدورَ الذي تُقَدمه الجمعية من برامج تأهيلية وتطويرية لتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة بما يليق بعاصمة السياحة الإسلامية.