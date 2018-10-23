الأمير عبدالعزيز الفيصل يستقبل أبطال أولمبياد الشباب

الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة، البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب ” بيونس آيرس2018 ” والتى حقق خلالها الأخضر ثلاث ميداليات،

عبر لاعب منتخب الكاراتيه محمد عسيري الذي حقق ميدالية ذهبية، والتي تعتبر الأول للسعودية في تاريخ الدورات الأولمبية إضافة إلى برونزية العداء محمد المعاوي في سباق 400م حواجز وميدالية برونزية للاعب منتخب الأثقال الرباع على العثمان.

وقلد الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال استقباله للاعبين بالورود بمطار الملك خالد الدولى بمدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الاولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر .

وهنأ سموه اللاعبين على ما حققوه من إنجاز في الدورة الأولمبية , مرجعاً ذلك إلى توفيق الله، عز وجل، ثم لدعم واهتمام القيادة لقطاعي الشباب والرياضة , بمتابعة ودعم واهتمام معالي رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ .