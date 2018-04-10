الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

كتب بواسطة امينة حسني

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.