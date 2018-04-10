الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية دينيس ماسيقليا.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ .
كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتكثيف التعاون بينهما.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية .