الرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

كتبه امينة حسنيaccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم ، رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية دينيس ماسيقليا.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ .

كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتكثيف التعاون بينهما.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية .

امينة حسني

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