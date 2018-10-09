الأمير عبدالله بن بندر يدشن بوابة مكة للتطوع

جدة – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس بحضور وكيل الإمارة, الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بوابة منطقة مكة للتطوع الهادفة لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة وفق نظام مؤسسي تشرف عليه إمارة المنطقة معلناً إطلاق منتدى (متطوعون ومتطوعات) الذي سيعقد في الأول من جماد الأولى المقبل ما سيشهد إطلاق عدة مبادرات في هذا الجانب.

وتعتبر بوابة منطقة مكة المكرمة للعمل التطوعي بمثابة منصة موحدة لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية مما يمكن الشركات والجامعات والجمعيات الخيرية من متابعة نشاطات منسوبيهم التطوعية.

وتهدف البوابة لمؤسسة العمل التطوعي رصد عدد المتطوعين اسهاماً من إمارة منطقة مكة المكرمة في الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين في رؤية 2030 وتشمل الأهداف الأعمال التطوعية وتنظيم الفعاليات وخدمات الطوارئ والإغاثة وتنظيف المدن والشواطئ والتطوع في الخدمات الطبية والأعمال المؤسسية والخيرية ما تتيح البوابة التسجيل للأفراد ليستفيدوا من خدمات تكوين هوية للفرد يتحدد فيها مجالات الاهتمام في العمل التطوعي وإرسال تنبيهات للفرد متى ما توفرت فرصة تطوعية في المجالات التي يهتم بها إضافة لسجل بالساعات التطوعية يمكنه من الحصول على شهادة تطوع في أي وقت دون الرجوع لأي جهة ما يمكن لأي مجموعة من الأفراد يتراوح عددهم بين الثلاثة والخمسة من تكوين فريق تطوعي وإدراج الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين.

وتتيح البوابة التسجيل للجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية والقطاع التعليمي (جامعات و مدارس) الاستفادة من عدة خدمات من بينها التسجيل في البوابة وإدراج منسوبيها وحصر الساعات التطوعية لأفراد الجهات واستخدامها في تقاريرهم خصوصاً فيما يتعلق بتقارير الاستدامة كذلك طرح فرص تطوعية واستقطاب المتطوعين من عموم الأفراد المشاركين وعمل برامج مكافآت لمنسوبيهم واحتساب ساعات التطوع في تقييم موظفي الجهات الحكومية أو موظفي الشركات واحتساب الساعات التطوعية لطلبة الجامعات بدرجات إضافية أو إعفاءات من الفروض الدراسية.

وتخلل مراسم التدشين توقيع إتفاقيات بين الجهات المشغلة للبوابة ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة (مالكة المشروع والمشرفة على أعمال البوابة وغرفة جدة الشريك المفعل لمبادرات القطاع الخاص وجمعية ماجد الخيرية عبر برنامجهم للتطوع فيما تقوم الجمعية بالإشراف على الأعمال اليومية للبوابة وتشغيلها من قبل المتطوعين والفرق التطوعية تحت إشراف الإمارة وشركة جامعة الأعمال والتكنلوجيا الجهة المتبرعة بتكاليف تصميم البوابة ودعمها فنياً.

وبلغ عدد الإتفاقيات الموقعة 9 اتفاقيات مع الجهات الحكومية للتعاون مع البوابة شملتوزارة الحج والعمرة وتقوم بتوفير بيئة العمل للمتطوعين في مجالات خدمة ضيوف الرحمن خلال رحلة الضيف وربط بوابة “كن عوناً وبوابة الإمارة الالكترونية بشكل مباشر لتكامل المعلومات الخاصة بطلبات التطوع وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف, لتتولى إدراج الفرص التطوعية لديها في بوابة منطقة مكة للعمل التطوعي وتحث الفرق والمجموعات التطوعية المتعاونة معها على الاشتراك في البوابة وإدراج جميع أنشطتهم فيها.

وتضم الجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة ويتولى حث الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة على التسجيل في البوابة والاستفادة من خدماتها وحث القطاع الخاص على تبني برامج التطوع ومنح الحوافز لموظفيه والتسجيل في البوابة والاستفادة من خدماتها إلى جانب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة التي تقوم بإدراج الفرص التطوعية لديها في بوابة منطقة مكة للعمل التطوعي,

وتحث الفرق والمجموعات التطوعية المتعاونة معها على الاشتراك في البوابة وإدراج جميع أنشطتهم فيها بالإضافة إلى الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ويتولى إضافة قسم للمجموعات الرياضية ضمن المنصة الإلكترونية الخاصة بها ما يتيح للمجموعات تسجيل برامجهم وأنشطتهم الدورية ليكون الاتحاد المسؤول عن مراجعة طلبات تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية المقدمة من قبل المجموعات الرياضية وتقديم الموافقات المبدئية ويتعاون الطرفان في الترويج والتسويق للمنصة بهدف جذب المجموعات الرياضية المهتمة للتسجيل والتعاون في استقطاب المتطوعين المهتمين في مجال الرياضي للتسجيل وتفعيلهم في النشاطات والمهرجانات الرياضية وشملت الاتفاقيات أكاديمية دلة للعمل التطوعي التي تعمل على التدريب اللازم للمتطوعين في المجالات المختلفة كما شملت مذكرات التفاهم جمعية شباب منطقة مكة المكرمة.