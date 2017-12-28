الأمير عبدالله بن بندر يزور معرض مشاريع إعمار منطقة مكة

جدة – البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس بزيارة للمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة والمقام على هامش المؤتمر الذي انطلق أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة في فندق هيلتون جدة وبتنظيم من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية. ويشهد المعرض مشاركة نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريعها وما جرى إنجازه وما يجري العمل عليه .

ويقام معرض إعمار منطقة مكة المكرمة في مركز جدة للفعاليات والمنتديات ، ويستمر لمدة أربعة أيام ويضم المعرض نحو 100 مشروع تنموي تحت سقف واحد من المشروعات التنموية التي تعرضها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المشاركة .

من جهة أخرى ناقش المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة أمس في جلسته الثالثة المسائية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، بفندق هيلتون جدة، مشاركة القطاع الخاص في تنمية المنطقة. وتطرق المتحدثون في الجلسة الثالثة إلى توضيح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بمنطقة مكة المكرمة في مجالات “الإسكان ، والفنادق والإيواء ، والنقل البري والجوي ، والخدمات الصحية ، الإعاشة ، وشركات الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات” ، بجانب مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في شركات التنمية الحكومية بجدة، ومكة المكرمة، وفرص الاستثمارات المتاحة ، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية في منطقة مكة المكرمة، وتطلعات القطاع الخاص للتسهيلات الحكومية ، التي يمكن تقديمها لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع الخدمات في منطقة مكة المكرمة.