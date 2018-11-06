الأمير عبدالله بن بندر يستقبل سفير النمسا وأبناء آل غالب

جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس سفير النمسا لدى المملكة جريجو كويسلر.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة أبناء الفقيد مالك رفيق آل غالب، رحمه الله، الذي وافته المنيّة مطلع الأسبوع الماضي.

وقدّم أبناء الفقيد آل غالب شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالله بن بندر على حضوره ومشاركته لهم العزاء الذي أقاموه في منزلهم مؤكدين أن هذا الموقف غير مستغرب على ولاة أمر هذه البلاد ، حفظهم الله.