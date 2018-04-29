الأمير عبدالله بن بندر يطلع على مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة.

ولدى ترؤس سمو الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، استعرض سموه العمل الميداني الجاري حالياً لتطوير الأحياء العشوائية في أحياء الكدوة والنكاسة وجبل الشراشف.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة, بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير حي النكاسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وشركة مكة للتنمية والتطوير العمراني.