الأمير عبدالله بن بندر يفتتح ملتقى عالم التطبيقات

جدة – البلاد

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الخميس المقبل “ملتقى عالم التطبيقات 2018” في نسخته الثانية، الذي تنظمه غرفة جدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بفندق الريتز كارلتون بجدة.

وأوضح نائب رئيس غرفة جدة الأستاذ زياد البسام أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وافتتاح سمو نائبه للملتقى يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان، وتنمية المكان، والاستثمار في العقل البشري، مبيناً بأن الملتقى والمعرض نجح في نسخته الأولى في جمع أصحاب التطبيقات والمستفيدين والمستثمرين مع أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة لمواكبة رؤية 2030 للمساهمة في تحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي.

وبين البسام بأن الملتقى في نسخته الثانية يسعى لدعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي، مشيراً إلى أن غرفة جدة تسعى من هذا الحدث لأن يكون المنصة الأولى لرواد الأعمال في اقتصاد البرمجيات والمواقع الإلكترونية لتحقيق أفضل المعايير العالمية.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان على رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود لعالم التطبيقات في دورته الثانية يعد امتداداً لدعم أصحاب السمو لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة وتشجيع شباب وشابات الأعمال على الابتكار والإبداع.

وأشار دحلان إلى أن ملتقى عالم التطبيقات يهدف لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص استثمارية جديدة في اقتصاد البرمجيات والمواقع الإلكترونية للارتقاء بالمحتوى المحلي، فضلاً عن توفير منصة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، وإيجاد بدائل محفزة لأصحاب الأعمال لتحقيق رؤية 2030، إلى جانب طرح التجارب الناجحة ومشاركة ذوي الخبرة في مجال البرمجيات. يذكر بأن ملتقى عالم التطبيقات 2018 سيشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.