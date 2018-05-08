الأمير عبدالله بن بندر يوجه بتشكيل فريق عمل لمعالجة الأمور الطارئة

مكة المكرمة- البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، نائب رئيس لجنة الحج المركزية ، بتشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة للمعالجة الفورية للأمور الطارئة وملاحظات المعتمرين والزوار والجهات العاملة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان على أن يجتمع هذا الفريق بشكل دائم طيلة الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمسجد الحرام أمس كما وقف ميدانيا على خطط الجهات الأمنية والأخرى ذات العلاقة خصوصا فيما يتعلق بحركة الحشود والسلامة خلال شهر رمضان .

واستمع سموه إلى شرح عن الخطط المعدة لحركة المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التي تضمن بحول الله سلامتهم، كما تفقد سموه التوسعة السعودية الثالثة والتقى بقيادات التوسعة مطلعاً على سير العمل فيها وخطط الاستفادة من بعض الأجزاء خلال شهر رمضان.

وزار سموه طريق إبراهيم الخليل بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة الذي أنهت أعمال تحسين المرحلة الأولى منه هيئة تطوير المنطقة وسيتم البدء في المرحلة الثانية بعد شهر رمضان المقبل واستمع إلى شرح عن المشروع الذي يهدف إلى تحسين الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 600 متر ويربط ميدان الشبيكة مع دوار الخرزة ، ويتخلله مسارين للخدمة وأرصفة تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مسطح .

من جهة أخرى أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي على هامش المنتدى أمس, تطبيق “مراس”, الهادف للتسهيل على المستثمرين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية.