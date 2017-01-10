الأمير عبدالله بن مساعد يصدر قرارا بتعيين 50% من أعضاء مجالس إدارات الإتحادات واللجان الرياضية في الدورة الجديدة

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الرياض-البلاد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قراراً بتعيين 50% من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية للدورة الأولمبية الجديدة 2017-2020م، لينضموا لزملائهم الذين فازوا بالانتخابات التي جرت نهاية سبتمبر الماضي، لتكتمل بذلك مجالس الاتحادات الرياضية وتبدأ في ممارسة أعمالها.

وبلغت نسبة اللاعبين السابقين الذين تم تعيينهم كأعضاء لمجالس الإدارة 30%، وهي النسبة الأكبر من ضمن الخبرات التي تم تعيينها فيما ضمت النسبة المتبقية عدداً من الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تمتلك خبرات في مجالات متعددة؛ منها التدريب والتحكيم والتسويق إضافة لمجالات أخرى لضمان تعدد التخصصات في تلك المجالس؛ لتكون قادرة على تسيير أعمال الاتحادات الرياضية، وتغطية كافة احتياجاتها وفق استراتيجية اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لتحقيق الأهداف الطموحة، والتي من أبرزها هدف ذهب 2022م.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن نهاية الشهر الماضي أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية.

من جهة أخرى تقيم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بحضور الأمير عبدالله بن مساعد ورشة عمل تحت عنوان: “مناقشة استراتيجية اللجنة الأولمبية والتعريف بخططها وأهدافها” للعمل جنباً الى جنب مع الاتحادات واللجان الرياضية ،وسوف يُدعى لها جميع رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية صباح يوم الخميس المقبل، كما سيكرم سمو الأمير عبدالله بن مساعد رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان السابقة في اليوم نفسه.