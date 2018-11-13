الأمير عبد الله يستعرض خطط نادي مكة الأدبي

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، رئيس النادي الأدبي بمكة المكرمة الدكتور حامد الربيعي، يرافقه عدد من أعضاء النادي .

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى الأعمال التي نفذها النادي خلال الفترة الماضية، كما اطلع سموه على آخر الأعمال فيما يخص المقر الجديد للنادي الذي يجري تنفيذه حالياً.

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر, خطط نادي مكة الأدبي الهادفة لدفع الحِراك الثقافي والفكري في العاصمة المقدسة.

من جهة اخرى قام سموه بزيارة عبدالرحمن فقيه، الذي يرقد في أحد مستشفيات جدة إثر تعرضه لوعكة صحية .واطمأن سموه على صحته سائلا الله له الشفاء العاجل وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.من جانبه عبّر فقيه عن شكره وتقديره لسموه على زيارته وسؤاله غير المُستغرب على هذه القيادة الكريمة.