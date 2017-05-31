الأمير فهد بن سلطان يرعى الحفل السنوي بمناسبة “يوم البر” ويدشن الربط الالكتروني بين الجمعيات الخيرية بمنطقة تبوك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة ، اليوم ، الحفل السنوي التاسع والعشرون بمناسبة “يوم البر”، وذلك بديوان الإمارة. وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى الأمين العام للمجلس التنسيقي الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة بين فيها ان منطقة تبوك تضم 46 جمعية خيرية بالاضافة إلى عشرة مراكز تنمية اجتماعية ، مؤكداً ان هذا العدد اثرى ساحة العمل الخيري من خلال التنوع ، فهناك من يركز على المساعدات العينية وهناك من يتميز بالوصول للمحتاجين ، وهناك من يركز على التدريب والتهيئة إلى سوق العمل ، وكلها تجتمع لمد يد العون للجميع ، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يحتاج شخصيات جبلت على العطاء وتلمس الحاجات وفكر يصنع المعجزات وصبر يؤدي إلى النتائج . بعد ذلك دشن الأمير فهد بن سلطان مشروع الربط الالكتروني بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة . كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع الذي يهدف إلى تقليص تكاليف العمليات التشغيلية ،وتسريع الإجراءات التي تخدم المستفيد ، وتقليص الازدواجية في خدمة المستفيدين وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الجمعيات في المنطقة بكفاءة عالية .

بعد ذلك ألقى سمو أمير المنطقة كلمة قال فيها ” إننا نلتقي في هذا اليوم وهو من أيام الخير إن شاء الله ومن أيام شهر رمضان المبارك لغرض نبيل مما يثلج الصدر وينبئ بالتفاؤل لمستقبل أفضل للعمل الخيري بمنطقة تبوك كما هو في باقي مناطق المملكة “. وأضاف سموه ” إن العمل الخير هو جزء من حياة الناس نشؤوا عليه وتربو بكنفه وهذا أساسه ديننا الحنيف الذي أوصانا بعمل الخيري بطرق مختلفة ، وهذه البلاد ولله الحمد يضرب بها المثل في عمل الخير بإنشاء الجمعيات الخيرية واللقاءات والتنظيمات الخيرية لتقديم العون للمجتمع .

وأكد سموه أن الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية تلقى عناية لا تجدها أي جمعيات أخرى بالعالم ، مشيراً سموه إلى أنه تشرف أن يكون من ضمن العاملين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومسئولاً عن الجمعيات الخيرية .