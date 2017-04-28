الأمير فهد بن سلطان يرعى تخريج دفعة جامعة تبوك

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تبوك – سعد الشهراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك والبالغ عددهم 8961 خريجاً وخريجة , يمثلون مختلف التخصصات , وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .

بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 5616 طالباً و 3345 طالبة , في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 313 حصلوا على درجة الماجستير و1481على دبلوم تربوي و413 ودبلوم تأهيلي , و38 دبلوم ما بعد الثانوية , في حين حصل على درجة البكالوريوس 6716 طالباً وطالبة .

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فايد عتيق البلوي, رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك ومعالي مدير الجامعة والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، بعد ذلك ردد خريجي وخريجات الكليات الطبية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعى محمد العمري , وإعلان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد مطلق المطيري قرار التخرج.

ثم القى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب والطالبات , مؤكداً أن جامعة تبوك وخلال العقد المنصرم, استطاعت أن تضيئ رؤيتها بنور التحقق , وتقدم رسالتها بأبهى عبق حقق الأهداف حتى اكتملت فيها جميع المشروعات .

بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , كلمة أكد فيها اعتزاز أبناء المملكة بمثل هذه المناسبات , لأننا نرى شباب وشابات بلادنا وهم ينجزون جزءا كبيرا من حياتهم بتخرجهم , مشيرا إلى أن كل من يريد أن يعرف المملكة العربية السعودية يشاهد أبناءه وبناته وهم يتخرجون من كل جامعاتها, وهي الرسالة التي نوجهها للعالم, داعياً الخريجين بأن لا يقتصر حلمهم على نطاق واحد , فهم في بلاد تحقيق الحلم وسوف يحققونها لأن الدولة تسخر لهم جميع الامكانيات, مؤكداً على أن يكون الانسان مؤمناً بالله متمسك بعقيدته وحب لبلاده .

وأثنى سموه على ما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات للحفاظ على أمن بلادنا في كل مدينة ومحافظة وفي الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي السماء والأرض والبحر , وهم نموذج للإنسان السعودي.

وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة تبوك , الشهادات للمتفوقين في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية من مراتب الشرف , كما استلم سموه درعاً من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي بمناسبة رعاية الحفل .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية ومشائخ القبائل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات, وآباء وأمهات الخريجين .