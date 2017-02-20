الأمير فيصل بن بندر يدشن أسبوع الشجرة

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الرياض- البلاد

خلال زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض انطلاق أسبوع الشجرة “40” تحت شعار “الشجرة حياتنا ” الذي انطلقت فعالياته امس بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلاً بالإدارة العامة لشؤون الزارعة بمنطقة الرياض.

فقد غرس سموه شجرة في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمحافظة مانحا بذلك إذن الانطلاق في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض لفعاليات أسبوع الشجرة ،

حيث كان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض لدى وصوله نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس إبراهيم بن عبدالله البداح ، ومدير مديرية الزراعة بمحافظة الأفلاج المهندس محمد بن حمد الحمدان ومدير الإرشاد الزراعي بالإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض زيد بن عبيد ال رشود.

واستمع الأمير فيصل بن بندر لشرح من المهندس البداح عن الجهود التي تبذلها الزراعة في هذا الاسبوع من خلال الفعاليات المتمثلة في إقامة الندوات الإرشادية والتوعوية المختصة بتشجيع التشجير وأهمية المحافظة على الاشجار وايضاح فوائدها على البيئة .

وأشار البداح إلى أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض لديها 4 مشاتل في محافظات الزلفي والغاط وشقراء والخرج بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف شتله سنوية ومن أبرز النباتات التي تنتجها المشاتل . الطلح ، و السلم ، والسمر ، والبان العربي ، والغاف ، والارطا والتي تسهم في تنمية الغطاء النباتي في المنطقة .

وفي ختام الزيارة تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض هدية تذكارية قدمها نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس ابراهيم البداح .

الجدير بالذكر أن أسبوع الشجرة يقام سنوياً على مستوى المملكة.