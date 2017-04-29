الأمير فيصل بن بندر يزور وادي المشقر

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المجمعة – واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،وادي المشقر بمحافظة المجمعة ، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وأهالي المجمعة.

والتقى سموه أهالي المجمعة الذين أعربوا في كلمة لهم عن سعادتهم بهذه الزيارة ، في أحد مناطق الجذب السياحية في المحافظة ، وأحد أبرز الأودية بالمملكة في طوله ومدة جريانه والمناظر المحيطة به.

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر على أهمية المحافظة على هذا الوادي واستثماره ، مقدماً سموه شكره للأهالي على الاستقبال والاحتفاء.

من جهة أخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لجنة شباب المجمعة واستمع إلى شرح عن اهتماماتها وأعمالها في مناقشة قضايا الشباب والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم ، وإيجاد مظلة عمل لهم تستهدف قدراتهم وتنميها وتوجد لهم قنوات اتصال بينهم وبين القيادة في المحافظة.وأشاد سمو أمير منطقة الرياض باللجنة ودورها الريادي في تهيئة شباب المحافظة ليكونوا فعالين وأساسيين في عملية التنمية.