الأمير فيصل بن تركي يؤكد تقديره لكل الأهلاويين

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الرياض- البلاد

أكد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، على احترامه لكل الأهلاويين، وقال سموه في إيضاح للجماهير الرياضية عامة، ولجماهير ناديي النصر والأهلي خاصة: إنه نظراً لكثرة الأقاويل والتأويلات التي صاحبت مقطع الفيديو، الذي نزل مؤخراً، والذي يصور فرحتي بالهدف الثاني على شقيقنا النادي الأهلي (الملكي)، مع إخواني أعضاء الجهازين الفني والاداري واللاعبين، وجماهيرنا الغالية، أحببت أن أوضح عدة نقاط مهمة بالموضوع :

اولاً: أؤكد حبي واحترامي وتقديري للنادي الأهلي الشقيق ممثلاً برمزه الكبير (الراقي) الغالي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وممثلاً بكل منسوبيه من أعضاء شرف، ومجلس إدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وهذا أمر لا أقبل المزايدة عليه، والقريبون من أصحاب القرار في الناديين يعلمون ذلك جيداً.

ثانيا: إن الكثير من التفسيرات والتأويلات التي ذكرت، جانبها الصواب، وكانت اجتهادات غير مقبولة؛ سواء عن قصد أو غير قصد.

ثالثاً: كل إشارات الفرح التي ظهرت في المقطع كانت تجاه جماهير العالمي، التي كانت حاضرة خلفنا عن يمين ويسار مقاعد البدلاء.

رابعاً: الحركة الأولى، كانت ترمز لانتهاء المباراة بهذه النتيجة، وهي حركة طبيعية لا يغير مفهومها الا مستقصد، أما الحركة الثانية، فكانت تحفيزًا لجماهير العالمي؛ لأن تواصل التشجيع، ولا تتوقف حتى نهاية المباراة، وهذه حركة متعارف عليها، ويستخدمها الكثير من اللاعبين والمدربين والإداريين أثناء المباريات.

خامساً: أقول لأصحاب التفسيرات والأهواء: ” كل إناء بما فيه ينضح “.