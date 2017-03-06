الأمير فيصل بن خالد يستقبل اللواء الحارثي ومدير الدفاع المدني بعسير المكلف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم:

مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير السابق اللواء صالح بن منسي الحارثي، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة المكلف العميد حزمي بن شلاش السبيعي.

ورحب أمير منطقة عسير بالعميد السبيعي، بمناسبة تسلمه مهام الإدارة.

معرباً عن شكره للواء الحارثي على ما بذله من جهود مميزه خلال فترة عمله الماضية.

متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية .

من جهته شكر العميد السبيعي سمو أمير منطقة عسير:

على توجيهاته التي ستكون رؤية فعلية في توجيه النشاط العملي والميداني لإدارة الدفاع المدني بعسير.