الأمير فيصل بن خالد يكرم منسوبي شرطة الشمالية

عرعر- واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة أمس عدداً من منسوبي شرطة المنطقة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء جعيدان بن متعب الحميداني وذلك نظير جهودهم المميزة التي يبذلونها في عملهم لخدمة الوطن والمواطن في مجال عملهم، ودورهم الكبير في حفظ الأمن بتوفيق من الله وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

وأثنى سموه على ما يبذله رجال الأمن خدمةً لدينهم ووطنهم وحفاظاً على مقدساته ومكتسباته، والجهود المخلصة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.

وأكد أن ما يقدمونه من تميز في عملهم يعد واجبا دينيا ووطنيا يفخر به الجميع ويسهم في تحقيق الأمن في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من إمكانات, وبمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سائلا الله التوفيق والنجاح للجميع.

من جانبه, قدم مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية شكره وتقديره لأمير المنطقة، مثمناً دعم سموه واهتمامه بأبنائه رجال الأمن الذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.