الأمير فيصل بن سلمان يثمن فعاليات البيت المديني

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أهمية مشاركة المنطقة بيت المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” , مبينا أن المهرجان يعد تظاهرة ثقافية وطنية مهمة تربط جسور الماضي الجميل بالحاضر الزاهر ,معبراً عن اعتزازه بالتميز الدائم للبيت المديني وفعالياته وأنشطته التي تعكس الموروث الذي تزخر به منطقة المدينة المنورة في المهرجان الوطني، الذي يحظى برعاية واهتمام داعم التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله).

كما أعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية على ما يقدمه من دعم وتسهيلات لجميع المشاركين في المهرجان ومنهم بيت منطقة المدينة، ليصبح المهرجان بذلك تظاهرة ثقافية مميزة تُعرف بأصالة الماضي، وإبداع الحاضر في المملكة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه بيت منطقة المدينة المنورة، المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين، يرافقه معالي أمين منطقة المدينة المنورة وأعضاء مجلس المنطقة، واطلع سموه على أركان البيت والتقى بالوفد الإداري والإعلامي.

وشملت جولة أمير المنطقة، أركان بيت المدينة المنورة بالجنادرية: الركن الثقافي، الموروث الشعبي، الصور الاجتماعية، المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية التي تحاكي بيئة منطقة المدينة المنورة.

وتحظى مشاركة منطقة المدينة المنورة عبر بيت المنطقة بالقرية التراثية بالجنادرية باهتمام ومتابعة شخصية من سمو أمير المنطقة؛ لإبراز الدور التاريخي والحضاري في كافة الفعاليات والمناشط الوطنية .