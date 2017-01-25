الأمير فيصل بن مشعل : على مسؤولي التعليم بالمنطقة دور هام في تأهيل الثروات الوطنية

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حثَّ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم:

الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء لاستمرارية وتعزيز مسيرة التقدم الذي يشهدها التعليم .

وخدمة أبناء وبنات المنطقة للإسهام في بناء نهضة الوطن في مختلف المجالات.

وتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ المواطنة لدى الطلاب والطالبات من خلال المؤسسات التعليمية.

بما يسهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان:

يرافقه سليمان الطعيسي بمناسبة تكليفه مديراً للتعليم بمحافظة الرس، وعثمان العثمان بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم المذنب.

وعبّر سموه خلال اللقاء لمديري تعليم الرس والمذنب عن أمنياته لهما بالتوفيق وأن يعينهما المولى عز وجل على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ تجاه الوطن والمواطن .

وشدد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على أهمية الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق المسؤولين في التعليم نحو بناء الوطن.

والسير به في طريق الحضارة والنمو والتقدم .

مؤكداً أهمية دور إدارة التعليم في تعليم وتأهيل أعظم الثروات الوطنية.

وصياغة مستقبل الوطن من خلال أبنائه من الطلاب والطالبات.

وحثّ المعلمين والمعلمات على استشعار عِظَم المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، وأنها من اعظم الواجبات الوطنية .

وأشاد سموه بما وصل إليه التعليم في المملكة من تطور في مختلف مراحله.

في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

وتوفير المخصصات المالية الضخمة وتسخير جميع الإمكانات التي أسهمت في رقى التعليم على مستوى المملكة ومنطقة القصيم بصفة خاصة.

مؤكداً أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تدخر وسعاً في دعم قطاع التعليم في جميع أنحاء المملكة.

إيماناً منها بأهمية التعليم ودوره في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية .

وعبر سموه عن اعتزازه بالمعلمين والمعلمات الذي يؤدون دورهم في إعداد أجيال من الطلاب والطالبات تتحمل مسؤوليتها تجاه الدين والوطن ، وتباشر فاعليتها بمزيد من مظاهر الخير والبناء.

وعبر مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالقصيم نيابة عن منسوبي التعليم :

عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يلقاه رجال التعليم من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء وتطور التعليم بالقصيم .