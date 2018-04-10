الأمير فيصل بن نواف يدشن ( صالون المجوهرات) بجدة

جدة – عبدالهادي المالكي

ظهرت أغلى تشكيلة مجوهرات في العالم بعروس البحر الأحمر جدة مساء أمس خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز للنسخة التاسعة من معرض صالون المجوهرات بفندق الهيلتون، بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال وأكبر تجار المعدن النفيس في السعودية والخليج، ومشاركة أشهر المصممين العالميين الذين قدموا احدث ابتكاراتهم في الألماس والأحجار الكريمة والساعات النادرة والتحف الثمينة.

وتوقع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز لدى افتتاحه المعرض، أن يتحول السوق السعودي إلى أحد أكثر الأسواق العالمية جذباً للمستثمرين، في ظل الاتفاقيات العملاقة التي وقعتها المملكة مع كبرى الشركات الدولية أخيرا، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد حراكاً اقتصادياً غير مسبوقاً في جميع القطاعات ومنها قطاع الذهب والمجوهرات، مع بداية تحقيق مرتكزات رؤية الوطن 2030.

وعبر سموه عن سعادته بمشاركة أكثر من 50 شركة عالمية تمثل 11 دولة.. في الحدث الذي تستضيفه جدة على مدار 4 ايام.. وقال: “نفخر بأن تكون عروس البحر الأحمر ملتقى سنوي لهذا العدد الكبير من الشركات الدولية التي تعرض أحدث إبداعاتها من الألماس والأحجار الكريمة والهدايا النادرة، ونسعد بتواجد أشهر المصممين وهذا العدد الكبير من المستثمرين، حيث بات السوق السعودي محط أنظار العالم ، مشددا على أن الوطن يفتخر بأبنائه من الشباب والفتيات كونهم رأس المال الحقيقي، والجوهر الأصلي الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية، مشيداً بدورهم اللافت في تنظيم صالون المجوهرات، والصورة المشرفة التي رسموها أمام العارضين والمشاركين، ونوه بما يحظى به القطاع من دعم حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”، مشيراً إلى أهمية منح الفرصة للشباب وتمكينه للقيام بمسؤولياته على أكمل وجه.