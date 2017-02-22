العدد 21853 22 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير متعب يبحث التعاون مع ماكين

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الأمير متعب يبحث التعاون مع ماكين
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الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني بالرياض، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين الذي يزور المملكة حالياً.

وتم خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل، ومدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث ‏وأعضاء الوفد المرافق.

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التصنيف: محليات

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