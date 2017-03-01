الأمير متعب يرعى تخريج أول دفعة من طب جامعة الملك سعود بجدة

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جدة – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بفرع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية .

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى الدكتور القناوي كلمة شكر فيها سموه على رعايته لحفل تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب ، الذي بلغ عددهم (30) خريجاً.

وأشار القناوي إلى أن التعليم ومخرجاته بمختلف التخصصات في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يشهد نقلة نوعية تخدم أهداف التطوير والخطط التنموية. عقب ذلك ألقى الطالب حسان عبدالله خياط كلمة الخريجين. وألقى سمو الأمير متعب بن عبدالله كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب.

وقال سموه : في هذه اللحظات المباركة نتذكر بكل فخر واعتزاز النظرة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – وما كان يتطلع إليه حين أمر بإنشاء هذه الجامعة الطبية المتخصصة الأولى في بلادنا لتكون أحد المكتسبات الوطنية التي تسهم في سد الاحتياجات المزايدة في المجال الطبي والصحي لبلادنا الغالية ..

وها نحن اليوم نشهد تحقق ما كان يتطلع إليه من ثمار هذه الجامعة الفتية بفرعها بجدة لينضم الخريجون إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين العمل وخدمة الوطن والمواطن في ظل الدعم السخي والمتواصل من قائد مسيرة التنمية والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بعدها قدم عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن غيهب الغيهب مسيرة الخريجين، مستعرضًا إنجازات الجامعة ومخرجاتها.

وفي ختام الحفل سلم الأمير متعب بن عبدالله الشهادات للخريجين وأولياء أمورهم، ثم كرم الدكتور حسن باعقيل والدكتور عبداللطيف الفرائضي لمشاركتهما في متابعة المراحل الأولى لإنشاء المدن الجامعية في كل من جدة والأحساء، إلى جانب جهودهما في إثراء المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية بالجامعة، فيما تسلم سموه درعاً تذكارياً من معالي مدير الجامعة بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين .

إثر ذلك تجول سموه في النادي الرياضي بالجامعة، حيث يقام البرنامج الثقافي لطلاب الجامعة ثم تسلم هدية من القائمين على المعرض، كما التقطت الصور التذكارية مع المشاركين في البرنامج الثقافي، بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم غادر سموه مقر الحفل.