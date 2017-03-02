الأمير متعب يزور لواء الأمن الخاص ويدشن مشروع مجمع الحرس الوطني بجدة

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الرياض -واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس بزيارة للواء الأمن الخاص الثاني بالقطاع الغربي .

وكان في استقبال سموه فور وصوله مقر اللواء صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير محمد بن منصور بن جلوي وكيل الحرس الوطني المساعد بالقطاع الغربي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن مانع بن عمر ابا العلا،

وقائد لواء الأمن الخاص الثاني اللواء سلطان بن مانع ابا العلا ، ثم عزف السلام الملكي، وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم . بعد ذلك ألقى قائد اللواء كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، عاداً تواجده بين أفراد وضباط اللواء دعما وسندا لجميع المنسوبين،

مشيرا إلى أن لواء الأمن الخاص الثاني يقوم بمهام أمنية ضمن الواجبات المناطة به في إطار المشاركة الفعالة لحفظ أمن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته، معبرا عن اعتزازه بمشاركة عناصر من لواء الأمن الخاص الثاني في الحد الجنوبي مع زملائهم من قوات الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية التي تذود عن الوطن بالغالي والنفيس، ثم استعرض مراحل التدريب.

بعدها استعرض أمام سموه عدد من الأفراد والآليات الحديثة ، فيما شاهد عرضاً لعدد من الفرضيات إلى جانب استعراض فرضية كشف وإبطال المتفجرات والتعامل معها باحترافية عالية نفذها مجموعة من العناصر المدربين تدريباً متميزاً من فصيل متفجرات بلواء الأمن الخاص الثاني .

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية لمنسوبي اللواء،

معربا عن سعادته بما شاهده من فرضيات أمنية لمنسوبي اللواء على المستوى الجماعي التي تعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه اللواء والجاهزية العالية التي يتمتع بها ومكنتهم من أداء أدواره الأمنية والدفاعية على أكمل وجه .

ورعى سموه من جانب آخر حفل تدشين المرحلة الثانية لمشروع مجمع الحرس الوطني بالقطاع الغربي، واستمع خلالها إلى إيجاز قدمه مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن مانع بن عمر ابا العلا عن مهام وواجبات الحرس الوطني بالقطاع الغربي، بعد ذلك استمع سموه إلى إيجاز قدمه أركانات القطاع الغربي عن جاهزية القطاع وخططه، كما استمع إلى شرح عن نظام التموين والصيانة الآلي بالقطاع الغربي .

بعدها انتقل سموه إلى القاعة الرئيسية في المجمع، حيث بدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى مدير عام الشؤون الفنية بالقطاع الغربي اللواء مهندس سامي بن حسن الحكمي كلمة لافتا الانتباه إلى أن المرحلة الأولى من المشروع افتتحت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1419 هـ وتبلغ مساحتها ( 100 ألف متر مربع ) فيما تبلغ مساحة المشروع في مرحلته الثانية ( 80 ألف متر مربع ) ليصبح أجمالي المرحلتين ( 180 ألف متر مربع ) .

وأشار إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات التنموية والحضارية التي تشهدها وزارة الحرس الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ،

مشيدا بالدعم المتواصل والمتابعة الدائمة من سموه والاشراف المباشر من سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وسمو الوكيل المساعد . عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيا عن ما يحتويه المشروع عقبها ألقى سموه كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، الذي يحرص كل الحرص على أبنائه العسكريين من كل القطاعات ويوليهم كل اهتمامه ورعايته وأشاد بالأدوار المتميزة التي يؤديها منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأعمال المشرفة التي يقومون بها بموسم الحج

ثم كرم سموه الطالب ميسر معتوق الذي حالت ظروف والده الصحية دون مشاركته في حفل تخرج دفعته من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، كما كرم الدكتور معتوق بن قاسم كرامي والد الطالب. ثم قدم سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي هدية تذكارية لسمو الأمير متعب بن عبدالله بهذه المناسبة.