الأمير متعب يستقبل السفير الأمريكي
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وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
الرياض- واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة، أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف دبليو ويستفول.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وفي ختام الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية.
التصنيف: محليات
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