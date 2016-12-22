العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير متعب يستقبل السفير الأمريكي

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الأمير متعب يستقبل السفير الأمريكي
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الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة، أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف دبليو ويستفول.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وفي ختام الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية.

التصنيف: محليات

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