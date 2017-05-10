الأمير متعب يستقبل ذوي الشهداء ويقلدهم وسام الملك عبدالعزيز

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الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة أمس أسر شهداء الواجب من أفراد قوات الحرس الوطني الذين استشهدوا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وقلد سموه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب وهم: عبيد بن علي النتيفات ابن الشهيد رقيب علي بن عبيد النتيفات، وأحمد بن سعيد البرقاني أخ الشهيد رقيب نايف بن سعيد البرقاني، وذلك إثر صدور الأمر السامي بهذا الخصوص.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ودرعه ومصدر قوته ـ بعد الله عز وجل ـ وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، وقال : إن أبناءنا سجلوا الكثير من ملاحم البطولة والفداء في ميادين العـزّ والشرف، منهم من شرفه الله عز وجل بالشهادة، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أن وزارة الحرس الوطني، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، حرصت كل الحرص على رعاية أسر هؤلاء الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم .

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب من سموه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب، ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.